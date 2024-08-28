啦啦隊女神李多慧最近在網路上瘋傳一段「不要吵架舞」，原來是有一名女網友在網路上抱怨男友對李多慧太癡迷，導致兩人一度分手，這件事竟釣出女神親自回應，還搭配熱舞撒嬌直說：「不要為我吵架嘛。」只見她扭腰擺臀外加可愛必殺技，熱舞影片讓網友直接嗨翻。

聽到女網友抱怨男友，李多慧為了阻止情侶吵架鬧分手，親自上陣跳一小段「不要吵架舞」，只見她身穿連身短裙，一邊扭腰擺臀、一邊撩起長髮，再露出可愛笑容，夾雜著奶音說：「你說誰很會搖？李多慧！不要生氣！不要為我吵架嘛！」最後還送上飛吻，然後笑場蹲在地上。

擅長跳舞的啦啦隊女神李多慧，舞藝相當精湛。（圖／攝自IG le_dahye）

原來一名女網友在Dcard上表示自己曾和男友短暫分手，就是因為男友太迷李多慧，「男友看到李多慧的聯名信用卡就辦了，特別會搖的影片就會按讚…」導致她大為光火。這段抱怨影片曝光之後，李多慧也親自回應，甚至搭配舞蹈和奶音中文，羨煞所有粉絲。

李多慧個性活潑親民，不只擄獲男粉絲，也深受女粉絲歡迎。（圖／攝自IG le_dahye）

李多慧的熱舞影片在Dcard曝光之後，湧入大批留言，「我要瘋掉，講中文有夠可愛」、「又要吵架了啦～但我是愛了」、「輸給李多慧，沒什麼遺憾的」、「另類翻牌，看來有些人過幾天要睡門口了」、「完蛋，這影片出下去，又有更多人要吵架分手了」、「我不能再看了，這個月已經分四次了」；但也有網友幫女友加分，「這男朋友要感謝他女友耶！得到李多慧的回應」、「女友其實五官也蠻像的」、「被採訪的也神似李多慧呀」。