許多近視族因為美觀或方便，選擇配戴隱形眼鏡。食藥署提醒，隱形眼鏡屬於第二等級醫療器材，購買時務必認明許可證字號。目前國內核發將近1400張隱形眼鏡許可證，合法產品非常多，呼籲民眾不要在網路上購買來路不明的產品。

台灣隱形眼鏡出口值在醫療器材排名第一，持續獲得國外委託製造訂單，每年達5億美元（約新台幣159.7億元），相當可觀。食藥署副署長王德原說明，隱形眼鏡會直接接觸到眼角膜，品質良莠會影響使用者視力或健康，屬於食藥署管轄的第二等級醫材，對於製造品質也有嚴格要求。

王德原說明，第二等級醫材不得在網路販售，違者可處3到100萬元；食藥署每年與地方衛生局合作巡查網路非法販售，但目前遇到最大問題是平台，若賣家不在台灣就無法觸及，目前做法是將查獲的網址公布在食藥署「膨風專區」，但無法有效制止，將找數發部研究如何有效遮蔽，不讓民眾搜尋到。

食藥署統計，目前共有34家業者取得製造許可、51家業者取得輸入許可，近1400張合法許可證，其中國產占8成，另外也核發了600多張角膜放大片許可證。王德原提醒，合法產品非常多，通路廣泛，呼籲民眾不要透過網路方式取得不正當產品；購買前看清楚許可證字號，使用前詳閱說明書，遵循專業意見並正確使用。

台北醫學大學附設醫院眼科部醫師林宜鴻說明，隱形眼鏡分為水膠、矽水膠兩種材質。（王家瑜攝）

台北醫學大學附設醫院眼科部醫師林宜鴻說明，隱形眼鏡分為兩種材質。水膠材質的含水量高、鏡片偏軟，剛配戴時很舒服，但戴久了眼睛易乾澀，適合短時間配戴；矽水膠材質鏡片偏硬，比較不會吸收眼睛表面的淚水，眼睛不易乾澀，且透氧性高，有助於角膜健康。

林宜鴻不諱言，診間裡看到太多因為清潔不當，細菌感染導致角膜潰爛的案例，如果出現莫名流淚、疼痛症狀，且角膜上出現白點，就是細菌啃蝕的痕跡，務必盡速就醫使用抗生素藥水，如果細菌侵犯到基質層，結疤後可能影響視力，嚴重必須做角膜移植手術。

他警告，配戴隱形眼鏡前務必洗手並擦乾，並且注意勤清潔或更換保養液、隱形眼鏡盒，避免細菌滋生。無論是哪種材質，建議每天不要配戴超過8小時，例如午休時可短暫取下，或是下班回家後盡速換回眼鏡；若配戴角膜放大片，由於表面有顏色塗料，導致鏡片透氧性變差，配戴時間則不宜超過4到6小時。