高雄市三民區昨（28）日傳出一名方姓女子陳屍旅館房內浴缸，原本警方初步勘驗發現方女身上無外傷，現場也無打鬥痕跡，因此排除外力介入，不過警方在現場蒐證時發現，方女身體呈現趴姿倒在浴缸內，且現場包括浴室及房內地板都有被擦拭過的血跡，因此案情大翻盤，經調閱監視器發現方女男友顏男早上9時許匆匆離開旅館，因此懷疑顏男涉有重嫌，今（29）日凌晨在新竹市拘提他到案，不過顏男辯稱自己是上新竹找工作，並非逃逸。

高雄市三民區一間旅館28日中午傳出女子死亡在旅館房間的浴缸，原本因方女身上無外傷、現場無打鬥痕跡，所以初步排除外力介入，研判死因為心肌梗塞。不過警方後面在現場蒐證時，發現浴室內的地板及房內的地板都有被擦拭過的血跡，且方女死狀詭異，呈現趴姿沉在浴缸水裡，因此警方懷疑案情不單純。

果然在調閱監視器時，發現方女並非一個人入住，而同住的男友顏男在當天早上9時許獨自一人匆匆離開旅館房間，行跡相當詭異。

顏男在騎車離開旅館後，先是前往高雄湖內，再前往台南高鐵站搭乘列車北上，警方經漏夜追查，29日凌晨在新竹市一間旅館內逮捕顏男，不過顏男說詞反覆，且強調自己在離開旅館時方女還好好的。而至於為何被上新竹，顏男表示自己是去找工作。

警方表示，顏男稱自己北上新竹是朋友要介紹工作，而今日凌晨警方在新竹的旅館內也有見到這位友人，2人是一起入住新竹旅館的，因此友人也一併帶回高雄偵訊，而顏男目前說詞仍反覆，警方將進一步偵訊顏男，釐清案情。

★未經判決確定，應推定為無罪。