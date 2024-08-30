高雄市三民區28日傳出一名方姓女子陳屍旅館房內浴缸，昨日凌晨在新竹拘提一同入住旅館的方女男友到案。而方女初步相驗結果發現方女頭部有多處瘀青，監視器畫面只有方女男友顏男一人進出房間，因此懷疑他涉嫌重大，昨晚9時許依殺人罪檢送高雄地檢署，法官向法院聲請聲押。30日下午因依相關事證認顏男犯罪嫌疑重大裁定羈押禁見。

高雄市三民區一間旅館28日中午傳出女子死亡在旅館房間的浴缸，原本因方女身上無外傷、現場無打鬥痕跡，所以初步排除外力介入，研判死因為心肌梗塞。不過警方後面在現場蒐證時，發現浴室內的地板及房內的地板都有被擦拭過的血跡，且方女死狀詭異，呈現趴姿沉在浴缸水裡，因此警方懷疑案情不單純。

果然在調閱監視器時，發現方女並非一個人入住，而同住的男友顏男在當天早上9時許獨自一人匆匆離開旅館房間，行跡相當詭異。

顏男在騎車離開旅館後，先是前往高雄湖內，再前往台南高鐵站搭乘列車北上，警方經漏夜追查，29日凌晨在新竹市一間旅館內逮捕顏男，不過顏男說詞反覆，且強調自己在離開旅館時方女還好好的。而至於為何被上新竹，顏男表示自己是去找工作。

警方表示，顏男稱自己北上新竹是朋友要介紹工作，而今日凌晨警方在新竹的旅館內也有見到這位友人，2人是一起入住新竹旅館的，因此友人也一併帶回高雄偵訊

而初步相驗結果也在下午出爐，檢警發現方女頭部有局部瘀青，疑似有遭到物品重擊，不過未發現致命性外傷，加上顏男對於案情不願透漏太多，仍須核對相關證據和化驗觀察，才能釐清案情真相。

雖顏男依舊未坦承殺人，但因種種跡象顯示有他殺可能，包括方女頭部顯示有瘀青、呈現異常的趴姿死亡、且只有顏男一人進出過房間，因此昨晚9時許警方將顏男依殺人罪解送至高雄地檢署偵辦。

檢察官29日晚間10時許，依現場所採跡證、事後離開旅館等情形，認為顏男涉犯殺人等罪嫌重大，向法院聲請羈押。30日下午高雄地院招開羈押庭，經過1個小時後，確定顏男羈押禁見。

法官認為，依相關事證，可認顏男犯罪嫌疑重大，且顏男目前設籍在戶政事務所，前有數次經通緝始到案之紀錄，並以他人名義投宿旅館，可認具有刑事訴訟法第101條第1項第1至3款之羈押原因。另外，顏男另外具有刑事訴訟法第101條之1，反覆實施同一犯罪之虞之羈押原因。