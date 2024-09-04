總統賴清德日前發言提到，中國大陸企圖拿下台灣並非為了所謂的「領土完整」，否則為何不收回當年被俄羅斯侵佔的領土？俄羅斯外交部3日隨即發表聲明反駁，稱俄中於2000年代簽署條約已解決邊界問題，台灣當局無權代表北京發言，甚至直斥為狗吠。國民黨立委謝龍介批評俄羅斯外交部口出惡言，侮辱我元首；但也強調俄中早就簽訂條約放棄領土要求，批賴無視現狀。直酸若此計甚妙，何不加碼抵制俄羅斯天然氣？

謝龍介今(4日)在臉書發文提到，賴總統近期接受電視專訪，說中國大陸如果真的在乎領土完整，應該要求俄羅斯歸還1858年，大清咸豐年間，因為《璦琿條約》割讓的黑龍江以北大片領土，結果被俄羅斯外交部批評為狗吠。謝表示，他要譴責俄羅斯外交部，口出惡言，做為中華民國國民，不接受外人這樣侮辱我國元首。但關起門來，我們自己討論，賴總統的論述，到底有沒道理？

謝龍介質疑，就先不論根據中華民國《憲法》，賴總統自己才是唯一合法的中國政府的總統了，要幫大清討公道，也應該由你去討。以現狀論，中華人民共和國與俄羅斯2001年就簽訂了《睦鄰友好合作條約》，互相放棄對於彼方的任何領土要求。又在2004年簽署了《俄中邊界東段補充協定》，解決雙方既存的所有邊界爭議。「無視現狀，夢迴大清？」

他直言，不管是賴總統自己想的還是幕僚建議，現在的國安團隊對於憲法、歷史、國際法，與地緣政治，都非常無知。只好出動側翼粉專，親綠學者，御用媒體瘋狂洗地，歌功頌德，左一句賴總統成功讓世界看見台灣，右一句逼得中國大陸不敢回應？但明眼人看來，越是洗得用力，越是欲蓋彌彰。既然此計甚妙，民進黨政府就應該加碼制裁俄羅斯，不如即日起停買俄羅斯天然氣，向國際表態，以正視聽，一定加分加到爆！

粉專「不演了新聞台」也直酸哪壺不開提哪壺：都當到總統了，談國際議題、談地緣政治，還是滿口側翼上網打嘴砲的段子？根本「自取其辱」。

網友表示「我其實覺得他連側翼的水準都夠不上」、「當初的澤倫斯基也很是嘴秋，如今…」、「怎麼沒見賴政府對釣魚台被日本佔領反映一下」、「他可以不要再自曝其短了嗎...」、「果然外交很弱...美國爸爸的擔心是真的...」、「賴先生務實有利民生政策難講出口，常常說些政治口水有何用」、「背後的幕僚才是最大的問題，竟然沒查証清楚，隨隨便便就讓一位元首做如此發言？若未經幕僚討論，那就是賴剛愎自用」。