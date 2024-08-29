京華城容積率案延燒，民眾黨主席柯文哲承認曾赴陶朱隱園與威京集團主席沈慶京唱歌，財團老闆也是市民，因為沒選上對方想慰勞，也就只有一次。媒體人謝寒冰驚訝表示，當時已經鬧得沸沸揚揚，柯文哲還敢去陶朱隱園和沈慶京唱歌，這符合常情嗎？

針對柯文哲和沈慶京唱歌一事，謝寒冰今(29日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，柯文哲說是選完之後，沈慶京為了慰勞他，他才去的。謝寒冰驚訝表示，當時已經鬧得沸沸揚揚，質疑他是不是收了沈慶京什麼好處，這個時候柯文哲還敢去陶朱隱園接受招待，這符合常情嗎？

另外，謝寒冰分析指出，應曉薇跟沈慶京已經知道他們快要被約談，所以應曉薇才會想跑。沈慶京一下子就可以拿出落落長的聲明稿，應該早就寫好了，只是他們的內線沒有告訴他，檢方動作會這麼快。檢方正在收網時，應曉薇可能得到訊息了，所以在機場就把應曉薇擋住。

★未經判決確定，應推定為無罪。