2024金馬影展將於11月7日至24日盛大展開，4日率先公布本屆開幕片，由新加坡導演楊修華入選本屆威尼斯影展主競賽的新作《默視錄》榮膺，電影卡司邀集金馬影帝李康生、巫建和、陳雪甄和林幻夢露等台灣實力派演員主演，早在2021年便入選金馬創投會議並獲得FPP前瞻視野獎，在威尼斯世界首映後，特地將亞洲首映保留給金馬影展。

來自新加坡的楊修華，曾以《幻土》勇奪盧卡諾影展金豹獎與第56屆金馬獎最佳原著劇本，備受國際影壇關注。得知《默視錄》將為本屆金馬影展揭幕，楊修華高興地說：「金馬影展一直以來都是華語電影的殿堂，身為華裔導演，自己的作品可以做為金馬影展開幕片是非常大的榮幸。」更笑稱是華麗的回歸。

巫建和近年表現越來越亮眼，大小螢幕都有作品推出。（金馬提供）

楊修華表示，繼前作於金馬獎得獎後，《默視錄》參加金馬創投建立了合製夥伴們的信任與合作，讓台灣與新加坡有機會攜手並肩合作這部作品，他也希望觀眾會喜歡這部片，享受大家對電影熱愛的努力成果。

《默視錄》講述一對年輕夫婦在女兒失蹤後，陸續收到神祕偷窺者拍攝他們的日常和親密時刻影像，隨著偷窺者的身分和影像背後的真相逐一揭開，彼此的家庭也開始崩塌。影片透過兩個家庭的故事，探討現代都市生活中「看」和「被看」的連結，揭開監控日常的人性真相之餘，人又該如何檢視自己。

金馬X威秀聯名影廳3D空間示意圖。（金馬提供）

金馬影展除了持續帶來精彩優秀的電影，今年更與威秀影城攜手打造「金馬X威秀聯名影廳」，邀請曾設計第54屆、55屆金馬主視覺海報以及「金馬60互動展」的知名設計師方序中與究方社團隊，操刀改造原台北信義威秀14至18廳的影城空間，以「電影的魔幻時刻」為設計概念，改造大廳廊道、影廳內裝，整體工程預計年底完工，屆時將以煥然一新的樣貌迎接影迷。