美國在台協會（AIT）處長谷立言今日召開首場來台後記者會，他致詞時提到，身為AIT處長將著重在「韌性」、「安全」、「連結」3大核心任務，其中在安全部分，他說，維持台海和平穩定符合台灣與美國共同且長遠的利益，美國對台支持不僅跨黨派，更跨多屆政府支持，並直指，「台灣並不是中國以恐嚇和脅迫改變現狀的唯一目標」。

本次來台擔任處長是谷立言第3度被派遣來台，他以中文致詞表示，每次回到台灣都認為美台夥伴關係變得更強健、深厚且更有活力，美國對台支持堅如磐石，依循原則且獲得跨黨派支持，現在如此，未來也會如此。

谷立言表示，身為AIT處長，他最重要的責任就是忠實推動美台關係，落實「台灣關係法」的價值，本法是美國一中政策一大支柱，過去45年來，「台灣關係法」、三公報及六項保證協助維持台海和平穩定，這項架構的成功讓台灣民主、經濟及社會體制取得驚人進展，也成為世界典範，也希望台灣持續成功，因為這不只符合美國依據「台灣關係法」所堅持的承諾，也是因為台灣是美國重要的經濟與科技夥伴，更是全球民主社會備受重視一分子。

谷立言表示，全球有一半貿易通過台海，有高達90％的高階半導體都在台灣生產，若台海和平穩定受到干擾，全球經濟都會遭到重創，世界各地每個經濟體都會受到波及。台灣透過全球參與能為世界貢獻的價值遠超過台灣在全球供應鏈能扮演的角色。

AIT處長谷立言。（蔡宗穎攝）

谷立言指出，他將特別專注於3個核心任務，「韌性」、「安全」、「連結」。他說明，社會要有韌性才能面對氣候變遷、自然災害、全球疫情、地緣政治風險，而台灣面臨這些風險個別嚴峻。台灣還是有很多領域能更上一層樓，美國與台灣也能在糧食、能源、通訊、衛生、網路、醫療、資安等合作提升韌性，而要提升韌性的關鍵在於要能整合中央與地方、非政府組織等的努力。

谷立言續指，在安全方面，維持台海和平穩定符合台灣與美國共同且長遠的利益，美國將持續依循「台灣關係法」致力支持台灣自我防衛能力並維持足夠的能力以抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫。從2010年至今，美國行政部門已告知國會約384億美元對台軍售，其中拜登政府對台軍售超過64億美元，反映美台關係持續獲得跨黨派且跨多屆政府支持。

谷立言表示，為了應對中國威脅，美國國會也首次批准對台灣提供對外軍事融資（FMF）及總統撥款權（PDA），讓美國能提供資金援助並將價值約3億4500萬美元庫存裝備送至台灣，進步加強台灣自我防衛能力。此外，美國也在印太地區架構縱橫交錯的同盟網提升嚇阻能力。「台灣並不是中國以恐嚇和脅迫改變現狀的唯一目標」，因此愈來愈多國家逐漸意識到與美國及理念相近夥伴合作，維護基於規則的國際體系多重要。

美國在台協會處長谷立言（見圖）舉行上任後首場記者會，受訪時表示，在捍衛台灣的安全、保護台灣的民主、增加台灣與世界的連結，看到不同政黨都慢慢有愈來愈多共識。（杜宜諳攝）

谷立言強調，這些努力和台灣對防衛的投資與改革，都不是為了戰爭做準備，而是要避免戰爭發生，維持台海和印太地區的戰略平衡，解決紛爭。

最後在「連結」議題上，谷立言表示，需要加強台灣與國際社會的各種連結，致力讓台灣在多邊論壇中分享專業，讓台灣參與有意義參與聯合國體系及其他國際組織，台灣是一個高度發展的經濟體，非常有能力積極參與、可靠是全球社群的一份子。

谷立言指出，台灣是美國第8大貿易夥伴，第6大農產品出口市場，美國也是台灣重要外國直接投資來源地，美國企業對台的投入依舊堅定，根據美國商業最新報告指出，92％會員在未來一年內會增加對台投資，從此數據就可以清楚看到，擔心台灣科技業被掏空的擔憂是不必要的，台灣打造的半導體生態系完全不可能在世界其他地方被複製。

谷立言最後說道，美國成為印太地區的一股力量超過一個世紀，也將持續盡一切努力體現對台長久支持，支持一個具有韌性、安全、連結緊密的台灣，也期待與賴清德總統、立法院及各政黨領袖合作，一銅推動共同利益與價值，並重申台灣將成為全球追求自由、民主、繁榮的典範，攜手推動一個自由開放、連結緊密、繁榮、安全具有韌性的印太地區。