火鍋品牌海底撈因為貼心桌邊服務、川劇變臉表演等特色，吸引不少死忠粉絲上門，近日更有網友在社群分享，只要到海底撈喊出暗號「我是小仙女」就可以拿免費禮物，並大方秀出實測結果，讓眾人大開眼界，不過也有不少網友痛批此舉「搞死店員」，認為這項服務的本意完全被曲解。

一名女網友2日在Threads上發文說，「聽說海底撈暗號可以拿到東西，有人知道要說什麼嗎？」隨後分享自己到台中大遠百店的海底撈實測經驗，只見她喊出「我是小仙女」，店員沒過多久就送來仙女棒玩具，並坦言最近很多人在用餐時都會喊暗號，接著微笑表示「歡迎仙女再來用餐！」緊接著原PO說出「糖果好好吃」後，又再入手一袋糖果，讓她笑得闔不攏嘴，將獲得的戰利品拍成短片與網友分享。

許多網友驚訝回覆，「居然有糖果，這個真的沒聽過」、「曾經拿過紅豆湯，但沒看過有仙女棒」、「我只知道懷孕會有雞湯跟靠枕」；據悉，這項喊暗號的福利源於海外門市，台灣店家先前並未跟進，不過有網友說，「『我是小仙女』，上次真的有拿到」、「我也拿到一個魔法棒」。

也有人表示，「上次問店員，他們說沒有這個暗號，對他們很困擾」、「我上次也有說我是小仙女，結果服務人員對我說：我們沒有進貨」；就有內行人解釋，這對店員造成極大困擾，如果要玩具可直接詢問，「但玩具本來就是提供給小朋友的東西，因為是免費的，現在變成大人都會要，這算是劣根性嗎」、「這東西本意是給有需求的人，不是給人拿來蹭流量」。