一名新手媽媽表示，自從當父母後就很少吃茶葉蛋，將其PO上網後，許多家長有感，紛紛直呼茶葉蛋的味道聞起來像寶寶的屎味，尤其是便利超商的味道最濃，但也有在醫院擔任臨床護理師的網友說，替患者換尿布後還是能吃咖哩飯。

原PO前天（2日）於《Threads》指出，為人父母後就很少吃茶葉蛋了，「只有當了爸媽才懂。」因為茶葉蛋的氣味很像寶寶的屎味，再加上糞便經常會呈現泥狀，和茶葉蛋的蛋黃顏色相似。

PO文引發一票家長共鳴，認同原PO的想法，但也有擔任臨床護理師的網友分享，替患者照顧更換尿布後，還是能好好吃咖哩飯，完全不受其他因素影響。

網友紛紛留言，「我的寶寶都國小了， 某次我去超商，聞到茶葉蛋味，我脫口說像嬰兒的屎味」、「辦公室的下午，總會飄來一陣屎味，啊不是，是茶葉蛋的味道」、「超級認同！小孩的便便很像茶葉蛋的味道」、「進便利商店都有熟悉的味道」、「原來不是只有我覺得那個味道像茶葉蛋。」