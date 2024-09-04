一名男子昨搭台鐵，目擊列車上一名女子講電話聲量超大，被旁邊的旅客提醒後不滿，竟按下車廂內的緊急按鈕，呼叫列車長處理，導致區間車一度急煞停駛，台鐵表示，女子的行為已違反《鐵路法》，可處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰款。

原PO昨（3）日於PTT指出，搭台鐵時有名女子講電話超大聲，旁邊的旅客提醒她，女子竟憤而按下緊急按鈕，列車也急煞停車，列車長抵達後，女子向列車長抱怨，旁邊的旅客要她講話小聲一點，要列車長處理，列車長告誡女子「緊急鈴不能這樣用」，列車才又恢復行駛。

原PO目擊全程大傻眼，「這社會是不是生病了？想做什麼就做什麼，也不管對不對」，很多事情都是先做再說，後果就是浪費社會資源，也耽誤車上旅客的行程，但針對這起事件，列車長只是口頭勸導女子，並沒有開罰。

台鐵表示，列車上的緊急按鈕是提供車廂內旅客遇突發緊急狀況，或危安事件通報乘車人員使用，強調該名女子的行為已涉嫌違反《鐵路法》，可處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰款。

台鐵提醒，乘車途中遇到影響乘車秩序等情形，可向乘務人員反映，也可透過簡訊0921-765-125，或撥打（02）2191-0096聯絡台鐵公司客服中心，通知列車長即時處理。