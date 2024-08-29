京華城案不斷延燒，檢調清查金流時，發現威京集團主席沈慶京先後共匯了4500萬元給台北市議員應曉薇，成了檢方聲押的關鍵。前立委郭正亮表示，應曉薇帳戶進出的錢超過4000萬，我的天啊。

郭正亮29日在《亮話天下》節目中表示，京華城玄機很多，應曉薇、沈慶京等6人列被告，檢廉兵分48路搜索，這個很驚人。從來沒有看過貪污調查案，同一個時間搜查48個地點，可見檢調手上已經有非常多的證據，法官才會同意去48個地方搜索。

郭正亮接著點出，應曉薇特別跑到台中清泉崗，要坐飛機去香港，檢方當然會認為她得到消息，即將被約談，表示她已經被監聽了，不然檢方怎會知道她要去清泉崗。應曉薇是在台中清泉崗機場被現場拘提，這有多嚴重。

郭正亮更指出，應曉薇為什麼會跑去清泉崗，可能是想那邊人比較少，或者認識她的人比較少，她不敢從桃園、台北機場出關，光是她跑去台中清泉崗這個動作，檢調就認為她心虛。郭正亮甚至預測，沈慶京跟應曉薇在開羈押庭，過的機率非常高。

郭正亮表示，應曉薇的帳戶進出的錢超過4000萬，我的天啊。一個台北市議員，協助威京小沈京華城這個案子，前後幫他辦了大概9到10次協調會，然後進入她帳戶的錢超過4000萬台幣。他質疑，行政系統沒有人拿到錢嗎？