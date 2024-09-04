近日網路社群掀起「幫我繳費」亂象，不少女網友自嘲是乞丐，把繳費條碼上傳社群平台請網友幫付錢，不過時起法律事務所律師張榮成警告，他曾接過一起案件，當事人因為好玩把500元的繳費條碼PO上網，結果被人用贓款支付，最終挨告洗錢，雖然賺到了500元，但卻要付9萬元的律師費，提醒其他人切勿隨意跟風。

近日不少女網友在社群軟體上傳電子帳單的條碼，自嘲是乞丐希望網友幫忙繳費，金額從幾百至上萬元不等，被截圖轉發至臉書社團後引起討論，網友紛紛喊「這是另類抖內嗎」、「要不要求幫繳房貸」、「年輕小妹妹的行為我老阿姨真的搞不懂」。

律師張榮成9日在threads分享自己接過的個案，當事人在IG貼出500元的繳費帳單，沒想到真的有人幫他繳，最後當事人挨告洗錢，原來幫他支付的款項竟是贓款，而當事人為了500元，最終付出9萬元的律師費，因此提醒網友們「自己好好考慮一下」。

這篇律師文吸引近5千人點讚，網友紛紛喊「跟之前貼匯款帳戶要人匯錢，結果被詐騙集團拿去玩三方詐騙一樣，貼帳單跟這半斤八兩」、「天上掉下來的不是禮物，可能是傳票」、「當乞丐遇到洗錢的」、「真的看不懂這些人幹嘛要這樣」、「免費的最貴」。

張榮成強調，普通人常遇到的洗錢案件，通常為三方詐欺型與層層轉匯型，重要的是民眾跟詐騙金流扯上關係後，並沒有所謂「無罪推定」一事，收到錢的人必須證明自己沒有配合詐騙集團洗錢。

但網友在社群軟體貼出繳費單，跟本無法提出是「誰」用「哪種錢」來付款，恐會被警方認為，若你跟詐騙集團無關，誰會這麼好心幫你買單，張榮成因此提醒「我常說天上不會掉錢下來，幫幫自己，不要隨便讓可疑金流進入到自己生活，以免遭到有心人士利用」。