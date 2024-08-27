實施過好幾年激勵生育的政策都無效，人口老化問題反而愈來愈嚴重的韓國，已計畫成立一個新的政府部門，專門搶救日漸減少的韓國人口。韓國年輕人直言，沒想過要結婚生子，只對服裝跟旅行有興趣，因為自己是YOLO主義者。

所謂的YOLO（you only live once）就是指人只能活一次的意思。實際上，韓國繼續打破自己全球最低出生率的紀錄，2023年又創下新低。社會學家表示，20與30多歲的韓國人，差不多是俗稱的Y以及Z世代者，錢是花得多，但存起來的少。

首爾女子大學（Seoul Women's University）認為，韓國新一代族群追求地位，從高消費可看出，這些年輕人正在網路上努力打造屬於自己的成功標誌，而不是想結婚以及生孩子等，一些較安定的人生目標。

路透社指出，即使韓國在過去3年期間大幅升息，也未能澆熄年輕群眾的消費欲望。韓國央行統計，在2024第1季時，30多歲的儲蓄率從5年前29.4%降至28.5%。同一時期，所有其它年齡層的儲蓄率卻是成長的。

也是百貨公司以及高檔飯店，最主要消費者的這群20多到30多歲韓國人，在旅行方面的花費比重在過去3年間，從33.3%上升至40.1%。韓國現代信用卡公司（Hyundai Card）計算，截至今年5月的前3年內，20多歲在高檔百貨公司的消費比例幾乎成長2倍來到12%，其它年齡層則是在減少。

調研單位Euromonitor指出，光是在2023這一年，韓國高價位自助餐的營收就大增30.3%，但年輕人通常喜歡去的速食店，卻只有成長10.5%，整個餐飲業的營收則是增加9%。

舉例來說，使用當季新鮮草莓做為食材，網路上很夯的首爾Dragon City飯店，若花90,000韓元，約68美元，就可以把這些草莓糕點吃到飽。即使酒店已把甜點餐費漲價12.5%，但業績還是比去年冬天狂增1.5倍。

相較之下，澳洲聯邦銀行（CommBank）統計，受到生活成本增加的壓力，澳洲25至29歲的民眾，在2024年第1季的支出年減3.5%。摩根士丹利2023年曾指出，韓國人是全球人均精品消費最多的國家，也是最大豪華品牌的蛀咬市場之一。

不過，根據韓國諮詢顧問公司PMI在5月的一份調查，經濟吃緊才是韓國民眾大都不喜生育的最大原因。受訪者中約有46%，把不生的原因歸咎在工作不穩定，或者是小來未來高額的教育成本。

韓國統計局的資料，去年20多以及30多歲的當地人，年收入僅小增2%，低於其他年齡層的4.5%。韓國年輕人喜歡活在當下，不願響應政府大力推行的生育補助計畫。

現任總統尹錫悅上任後，實施過好幾10項刺激生育政策都無疾而終，包括，結紮後逆轉手術助孕補助、金援有新生兒的家庭、免費搭乘計程車，以及延長帶薪的育嬰假等，故在5月乾脆決定成立一個新的部門，專門來負責提升生育率。

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）早先於2021年，對17個已開發國家做的研究，題目是：哪個選項會讓自己生活變得更有意義。多數國家的民眾，首選不是家庭就是健康，只有韓國人是認為物質生活充沛，才是真正的快樂。