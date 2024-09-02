去年台南市行人交通事故有半數發生在路口，市府2日與嘉義區監理所舉辦「9大運輸業事故防治及路口停讓宣示活動」，共同宣示落實路口停讓及指差確認作為，展現提升路口停讓安全的決心。（市府提供／洪榮志台南傳真）

去年台南市行人交通事故有半數發生在路口，市府為提升行人交通安全環境，2日與嘉義區監理所舉辦「9大運輸業事故防治及路口停讓宣示活動」，共同宣示落實路口停讓及指差確認作為，展現提升路口停讓安全的決心。

市府交通局還表示，今年已爭取中央補助規畫增設行人專用時相50處、行人號誌綠燈早開150處、標線型人行道20處、行人庇護島16處、行穿線退縮16處、綠底行穿線5處、偏心式左轉專用車道61處，積極改善道路環境，以降低路口交通事故的發生。

市府副祕書長殷世熙、交通局長王銘德、嘉義區監理所長黃萬益及9大運輸業代表，今天上午共同宣示提升路口行車安全決心。市府表示，「人本交通」是市府道安團隊的重要施政願景，也是建構交通安全最重要的基石；市府團隊配合交通部推動路口停讓安全提升政策，去年即率全台之先輔導補助轄內的新營客運公司，利用公司停車場地建置首座「公車路口停讓行人優先實境訓練場」，並持續以人本交通理念盤點台南市的路口環境，推動交通工程設計與路口環境優化。

王銘德也指出，台南市整體行人交通事故約有5成發生在路口，因行人防護性較弱，事故發生後往往造成相對嚴重的傷害，因此藉由邀集全市9大運輸業的共同宣示，再次宣導強調路口停讓及指差確認的重要性，並藉由後續相關推動作為，深化路口停讓觀念，期許各汽車運輸業者響應並善盡社會責任，邁向路口零事故及零意外的願景。

嘉義區監理所說，參與宣示行動的9大運輸業，包括台南市計程車客運業、小客（貨）車租賃業、遊覽車客運業、公路汽車客運業、市區汽車客運業、貨運三業及台南市汽車駕駛員職業工會等代表，在各單位齊心號召所屬從業駕駛人員響應後，相信能夠進一步提升運輸業駕駛人員的路口停讓意識，降低路口交通事故的發生，保障用路人的安全。