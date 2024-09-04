民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案遭聲押，台北地院2日凌晨裁定無保請回，檢方將提抗告。柯文哲3日受訪重申自己坦蕩蕩，直呼北檢用國家力量在研究他，「以我在北檢2天的經歷，資料這樣湊湊湊，然後自己要編故事，太容易了！」他也嘆說檢察官立場明確，法官壓力最大。對此，中天《盧秀芳辣晚報》3日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對此的看法，許多年輕人認為「我覺得這種就是有關係就沒關係，但柯文哲就是沒關係，整個政壇背後說不定是有一股勢力，沒關係的人就被打壓」、「就是一個政治追殺的感覺，民進黨擺明要找他碴」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》3日由「辮子妹」進行街訪，對於柯文哲表示北檢用國家的力量在研究他，許多民眾紛紛認為「我覺得國家機器有動起來，平常的政客遇到這種事不會那麼積極」、「有啊，這很明顯國家機器在查他，感受起來就不一樣」、「就是一個政治追殺的感覺，民進黨擺明要找他碴」、「我覺得有，這種就是有關係就沒關係，但柯文哲就是沒關係，整個政壇背後說不定是有一股勢力，沒關係的人就被打壓」。

但也有不少民眾指出，「柯文哲當初台北市長的時候我還選他，我很後悔，今天為什麼人家會這樣？無風不起浪，你多多少少要反省一下自己」、「我覺得不可能，你肯定是有被人家抓到有，空穴不來風，一定有問題被人家抓到」、「國家的檢查一定是公正的，本來就是有相關的證據，才會去搜查，不會是國家機器」。

★未經判決確定，應推定為無罪。