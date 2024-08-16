民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳疑雲，木可、尼奧與時樂公司及會計師端木正事務所等，遭檢調搜索。中天新聞針對「民眾黨假帳風波愈演愈烈，檢調大動作，兵分7路搜索，傳出下一步要約談柯文哲到案說明」進行街訪，有年輕人對柯文哲假帳風波不禁感嘆，「他的初心變了」。

中天新聞《麥玉潔辣晚報》今(16日)派出記者針對「民眾黨假帳風波愈演愈烈，檢調大動作，兵分7路搜索，傳出下一步要約談柯文哲到案說明」進行街訪，一位正妹表示，「若洗錢就過分了，我覺得可能有一點失望。」同行友人也表示，「我也覺得失望，因為就是公眾人物，不能做出這種事情」。

還有一位年輕人感嘆質疑，「他的初心變了，我覺得柯文哲是因為變得有錢有勢之後，然後改變他原本想要幫助人民的想法，他可能想要自己賺越來越多」。有一位正妹卻表示，「他真的被陷害的，因為他可能太忙碌了，事情都放給身邊的人去幫他做」。

也有一位先生直言，「這種東西就是帳沒有做清楚而已，搞政治的哪一個不弄點錢，無風不起浪，你作帳就作得不漂亮」。還有一位阿伯說，「我以前很喜歡柯文哲，以前還投給他，後來還是改觀了」。有一位民眾則質疑，「罪魁禍首就是黃珊珊」。

另針對黃珊珊是否該辭不分區立委？一位正妹表示，「我覺得需要啊，就是可以證明柯文哲的清白」。還有一個男生說，「連柯文哲都說他自己用人不當，黃珊珊請辭，沒有太大的問題」。