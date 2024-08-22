民眾黨主席柯文哲的假帳風暴持續延燒，與此同時，又傳出柯夫人陳佩琪去看1.2億豪宅，為此今（22）日有獨派團體前往柯住家樓下抗議，並用紅漆在柏油路噴上「柯文哲一家都賊」7字，不過，在資深媒體人羅旺哲看來，此舉反而會轉移外界對柯的爭議觀感、實在不OK，「民眾黨應該會感謝這些獨派神隊友」。

「看豪宅」一事，源自因酒駕被除名的民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年爆料，陳佩琪在7月時去看了一戶要價破億元的房子，陳今為此在臉書發文透露，最近3、4個月有看房，主因是3個小孩同時跑出國，感覺空巢期憂鬱症快來了，所以趕快去找些過去想做而沒做的事，所以在沒事的情況下，「走到附近看看房」。

獨派團體「台灣國」創辦人王獻極及理事長陳峻涵，今天早上前往柯文哲住家外抗議，並在柏油路上用紅漆噴上「柯文哲一家都賊」7字，但隨後被清除。而對於這個舉動，羅旺哲在臉書發文表示，再怎麼討厭一個人，也不應該做這樣的事，獨派團體這樣的做法，反而會更讓人反感，等於幫柯文哲轉移爭議觀感，「民眾黨應該會感謝這些獨派『神隊友』」。

羅旺哲也直言，民眾黨和柯文哲一家的爭議，民眾自有評斷，此外，政治主張大家各自尊重，獨派有獨派的想法跟理念，但用在別人家樓下噴漆這樣過於爭議的手法，只會讓多數民眾反感，「實在不OK」。