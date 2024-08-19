七月份青年失業率飆升 增加就業花招沒啥用

中國經濟成長持續放緩，7月份青年失業率創下今年以來新高。隨著千萬青年失業大軍陷入求職寒冬，大陸社會出現更多急於求職的年輕人遭到詐騙的案件，失業連帶而來的社會問題猶如雪上加霜。

《德國之聲》報導，大陸國家統計局最新發布的數據顯示，16至24歲年輕人的失業率大幅上升，從6月份的13.2%上升至17.1%。統計局發言人劉愛華表示，「就業總量壓力依然存在，下階段要堅持把高校畢業生等青年群體就業作為重中之重」。

據了解，陸的青年失業率的指標曾在2023年6月達到了21.3%的峰值，隨後當局暫停了數據發布。後來在今年1月更改了統計方式，將在校學生排除在失業率數據統計之外，重新開始發布不包含在校學生的不同年齡段勞動力失業率。

據新發布的失業數據顯示，在25至29歲人群中，7月份的失業率為6.5%，高於上個月的6.4%。整體勞動力的失業率為5.2%。不過，大陸國家統計局的數據只計算了城市地區，仍未能全面反映中國整體就業情況。

報導指出，到了6月的畢業季，中國有近1200萬大學生畢業，導致本已競爭激烈的就業市場壓力加劇，這可能是7月失業率急劇上升的主因。雖然無法精確追蹤16歲至24歲的所有求職者究竟有多少人，但統計局去年曾指出，約有3300萬青年正在找工作。

據陸媒報導，8月初有一名武漢女子控訴，她有一名19歲患有智力障礙的兒子求職不成，反遭醫美醫院以「可以做直播賺錢」為誘餌，貸款3萬元人民幣做了隆胸手術。此事在中國網路上引發熱議，顯示在中國年輕人求職困難，假職缺廣告、貸款陷阱反而越發猖獗。

後來在媒體與律師的協助下，這位母親最後設法取消了貸款，她的兒子則再度接受手術，取出胸部的植入物。

除了這起欺騙求職者動手術的事件之外，以「招聘外賣員」為幌子、實際卻是誘騙年輕學生背上「租車貸」的案例也越來越多。據南方報業集團的《南方+》報導，一名21歲的丁姓大學生應徵了自稱為知名電商「美團」的兼職外送員工作，結果卻被誘導分期付款，租賃了1年的電動車。最後發現收入還不起租車費用，在打算退租時又被要求支付高額維修費用，才知道上了詐騙的圈套。一名微博網友評論說：「找工作已經夠難了，現在我們還要小心詐騙。」

報導指出，中國政府也意識到有越來越多詐騙案件以學生和社會新鮮人為下手目標，求職困難的問題甚至導致部分年輕人自己也淪為詐騙者，其中有些人還擁有高學歷。官方數據顯示，2023年前10個月，因電話與網路詐騙而被起訴的18歲以下青年，人數跟前一年相比上升了68%。