移民署新二代親善大使偕同特教青年至臺北探索館共度美好的時光。（移民署提供）

移民署台北市服務站日前與瑞光工坊辦理公益活動，其中新二代親善大使偕同特教青年至台北探索館觀賞台北城劇場影片、活動中並尋找隱藏在館內的趣味彩蛋，最後合影留念，陪伴共度美好而溫馨的一天。

移民署台北市服務站多年來持續培力新住民及其子女，辦理新住民各項活動，使新住民及其子女能夠得到所需的資源，充分發揮潛能、看見自身優勢、盡己身之力落實社會責任，並且回饋社會，奉獻一己之力。

印尼新二代親善大使謝佳蓁，母親來自印尼，就讀大學特殊教育學系二年級，小時候便跟著媽媽擔任醫院志工，深入了解各族群的需求與困境，一顆關心對特教青少年權益的種子，便在謝佳蓁心中種下，謝佳蓁認為這看似簡單卻不容易的陪伴，卻無形中化成力量，成為職志。

服務站的移民官及謝佳蓁一同與15位青年歡度午後時光，其中小君開心表示，每逢周五下午就很期待能出去玩，認識了佳蓁姊姊，還收到謝佳蓁送的禮物，而小君說自己最喜歡的水豚娃娃，「實在太開心了！」