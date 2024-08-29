民眾黨主席柯文哲砸4300萬補助款買商辦，爭議擴大。傳出柯文哲今天下午記者會將宣布讓商辦信託，民眾黨中央委員馮啟彥稍早受訪證實有此議。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今酸說，「果然民眾黨超越藍綠，柯文哲更是超越法律」，這只是斷臂求生，只是為民眾黨涉及違法、違逆社會觀感的諸多作為擦脂抹粉。

吳思瑤表示，柯文哲從政不過10年光景，人設大大轉換，果然民眾黨超越藍綠，柯文哲更是超越法律，今天柯文哲完全打臉推翻過去的柯文哲，不管自己政黨付肖像權利金給主席，或用選舉補助款購置房產，現在發生在民眾黨的事情，都是過去台灣政治史上都沒人敢也沒人這樣做，明目張膽至此，真的柯文哲已經超越藍綠。

吳思瑤酸，現在出事了，柯文哲一再上演要斷臂求生的戲碼，從木可被質疑是民眾黨的黨營事業，他們馬上高調宣佈清算木可，即刻清算，到現在4300萬購置柯文哲個人辦公室，曝光之後，柯文哲、民眾黨馬上又改口要即刻信託，這只是斷臂求生，只是為民眾黨涉及違法、違逆社會觀感的諸多作為擦脂抹粉，柯文哲智商真的有157？怎麼會認為社會會接受柯文哲欺瞞的作為？

另外，針對京華城案是否柯文哲要被約談，吳思瑤則說，京華城案確實是柯文哲涉貪最為嚴重的案子，他本來也被以被告進行相關偵辦，相關當事者、關係人都被一一傳喚，威京集團主席沈慶京與台北市議員應曉薇都被聲押，柯文哲作為主事者，也涉及作為主導者的角色，透過傳喚柯文哲來進行案情釐清，應當是檢調會進行的。

吳思瑤表示，柯文哲下午還有記者會，到底能不能再一次為他們政治獻金講清楚說明白，民眾黨已經是放羊的孩子，過去開幾次說明記者會，結果越說越不清楚，越扯越多爛帳，民眾黨真的在政治急診室，柯文哲再怎麼有高能耐，能夠用葉克膜的方式來為民眾黨止血嗎？唯一的方式就是說實話，如果繼續扯謊，再多的葉克膜都沒用，社會很清楚，民眾黨就是一個大型的政治詐騙集團。