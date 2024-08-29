總統賴清德執政滿百日，相關滿意度調查紛紛出爐。而據《TVBS民調中心》27日公布的一份最新民調詢問「如果重新投票選舉總統會投給誰？」結果顯示，賴清德獲得支持度49%居冠，相比去年實際得票40％，增加9％；新北市長侯友宜33%，民眾黨主席柯文哲則18%，相比去年得票26％減少8%，約流失118萬票。對此，前立委郭正亮28日就表示，「所以跑去賴清德的，搞不好是整體氛圍讓中間選民支持賴清德，表示肅貪是有票的，事實上是中間選民有一些表態了」，引發討論。

郭正亮28日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「我看到《TVBS》的民調，很多人都說小草跑到賴清德那邊去，這不一定，要去看是哪些人跑過去，因為我的理解，對政黨失望通常會先變成不表態」，郭正亮接著說，「所以跑去賴清德的，搞不好是整體氛圍讓中間選民支持賴清德，表示肅貪是有票的，事實上是中間選民有一些表態了，所以賴清德是確實有得到中間選民的支持，是為肅貪，不是小草瞬間變成賴清德」。

郭正亮強調，「肅貪是有票的，賴清德辦鄭文燦是得分的，這當然是雞血」，郭正亮直言，「賴清德這個人也滿會算的，賴皮寮在百日前一天，變成礦工紀念館，他就知道百日會有人做民調，是不是很聰明？就得分了，中間選民看了，就是你有遵守承諾」。

但郭正亮最後也說，「不過中間選民是最容易變動的，等你新青安危機出來、缺電出來，他們又開始搖擺了，我認為民眾黨現在最大的問題是要穩重，不是去看柯文哲的民調從26％掉到18％」。