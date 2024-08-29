民眾黨爆發政治獻金風波後，爭議更是連環爆，昨日傳出主席柯文哲有意暫離黨主席一職，民眾黨立委黃國昌、中央委員林富男都被點名可代理。不過前民眾黨秘書長謝立功對此直言，現在找不到能夠完全服眾的人，現在民眾黨正應建立制度，培養接班人。

謝立功說，民眾黨現在就是一人政黨，這不能否認，因為國民黨、民進黨換任何一個人來當黨主席，應該也還可以；可是民眾黨至少在現階段必須去培養接班人。他進一步說明，柯文哲飽受批判，可是真的要找一個大家都可以接受的人暫代黨主席，說真的不好找；如果沒有的話，現在正好可以建立接班人制度，而不是說柯文哲走了之後，這個黨就沒有了，相信柯也不樂見這樣的情形發生。

謝立功表示，他昨午會去前幹部會議，是認為現在危機處理真的做得很差，且有人講的更嚴重，認為黨務失靈，所以除了要尊重現有的制度之外，也要建立替代方案，因為柯文哲假設面臨司法事件「有一些比較大的動作」，請問民眾黨誰來帶領？這個很嚴肅，大家要共同面對。

至於黃國昌、林富男被點名可代理黨主席一職，謝立功也直言，完全能夠服眾的人，現在真的不好找，「放眼望去還真的找不到人」。像是黃國昌，才到民眾黨沒有多久，且形式風格本來就是兩極化；而立委黃珊珊現在被打成這樣，也就不用講了；又像是前立委蔡壁如，有著各種不同評價，黨內有些人對蔡也是蠻多意見。