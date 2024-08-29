民眾黨主席柯文哲政治獻金風波續燒，有媒體報導指出，木可公司曾匯一筆400多萬的專款到柯的私人戶頭，名義是肖像使用權，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今天批評，這涉及洗錢被抓包，是非常清楚事證，何必大費周章，金流轉來轉去。

傳出木可公司曾經匯款400多萬到柯文哲私人戶頭，時任柯文哲競選副總幹事陳智菡今表示，柯文哲本來就有把肖像權授權給木可公司，而授權金也會全數捐出作為民眾黨跟公益使用。

對此，吳思瑤表示，這涉及洗錢被抓包，是非常清楚事證，何必大費周章，金流轉來轉去，還流入柯文哲私人帳戶，現在說要捐出，真的很難理解，民眾黨從過去到現在，一再以回捐的做法來合理化遊走在法律邊緣。

她強調，該怎麼樣就怎麼樣，金流就應該簡單單純，該入黨庫就入黨庫，而不是五鬼搬運以後，「掰」一個更大的劇本、謊言，社會聽起來只是愈來愈「倒彈」，認為這是鬧劇、胡扯。

吳思瑤說，很多很多金額，不斷加碼、數字兜不攏，難怪北市會計師公會沒有會計師願意站出來，協助釐清民眾黨政治獻金，沒有會計師想要自己專業被砸鍋，因為很多金額兜不攏、說不清，民眾黨就是一本爛帳，還要加上謊言，專業會說話，連最專業會計師都不拒絕為民眾黨背書，就知道多嚴重。

另傳出民眾黨團總召黃國昌希望9月快開議，不然民眾黨「會被打死」，吳思瑤回應，她知道黃國昌希望早點開議，他的價值標榜快開會，全天下就他最認真，是不是故技重施、有另有政治目的，用及早開議，在立法院開新戰場，讓民眾黨轉守為攻，轉移民眾黨陷入很多違法事件的爭議，這操作要問黃國昌本人，但立法院何時開議，要立法院長韓國瑜召集黨團共商，民進黨都是配合態度，「我們已經做好準備，迎向新會期。」