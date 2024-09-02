民眾黨主席柯文哲涉京華城案今凌晨裁定無保請回，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上午在立法院受訪表示，民眾黨不斷鼓弄民粹，對司法辦案進行政治施壓，對司法非常不敬；民進黨團的立場非常清楚，不預設立場、不政治干預、也不操弄民粹。

吳思瑤強調，整起案件的偵辦還在剛開始，有沒有被羈押，跟最終被判定有罪無罪，都還有很漫長的路途，也都不需要因現在一時偵辦的進度就斷下結論、妄下斷語。

吳思瑤說，這整起事件，畢竟是前任市長所涉入市政上很大的弊端，所以針對重大案件，在社會當然大家都會關心；但民進黨團的立場非常清楚，可以關心，但是不介入，也可以去評論，但絕對不會去攻擊，所以不預設立場、不政治干預、也不操弄民粹。

吳思瑤續指，但是對這樣社會關切、攸關公共利益的重大市政弊端，確實要尊重檢調調查，也應當在整個調查過程中，社會都要保持理性，也都不要太入戲。

吳思瑤指控，看到民眾黨不斷鼓弄民粹，對司法辦案進行政治施壓，這是對司法非常不敬，也是非常負面的操作手法；整個案件的審理偵辦，請讓司法歸司法、政治歸政治。

吳思瑤強調，也籲請社會關心的朋友們，這起案件的審查絕對不是柯粉跟柯黑的對決，請讓司法歸司法，民進黨團的立場就是會關心案情，但是不會介入，也會基於自己的關心所獲得的觀察可以有評論，但絕對不會去惡意攻擊。不要有預設立場、政治力干預、更不要操弄社會民粹，來製造對立，民進黨團的立場非常堅定。

★未經判決確定，應推定為無罪。