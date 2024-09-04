民進黨培育青年人才的「美德青年育才計畫」，今天開始接受申請，身兼黨主席賴清德總統金在中常會中表示，預計每年提供的獎助，包含短期專業進修70個名額、碩博士班23個名額，希望本黨的青年政治工作者把握機會、積極參與，也希望全體黨公職共同推薦優秀人才，來拓展青年政治工作者的視野。

民進黨發言人吳崢轉述，賴清德指出，民進黨今中常會，2024年總統大選的選舉補助款，他在選後第一次的中常會，已經公布使用方向。

他說，針對「創黨及建黨黨員：生活照顧計畫及急難紓困實施方案」，中央黨部已經分成急難紓困及生活照顧兩大類，目前已核准10案，希望各縣市黨部，能夠積極主動進行個案通報和訪視，持續關心創黨及建黨黨員的生活。

針對培育青年人才的「美德青年育才計畫」，民進黨青年部主任阮俊達說，今年選舉過後，賴清德主席宣布把選舉補助款1／3，專款專用來照顧民進黨創黨黨員以及支持年輕黨員進修和培育，等於有1／6補助款使用在黨內年輕人的進修及培育，合計4年近新台幣2800萬元。

他說，經過一段時間討論，黨部提出美德青年育才計畫，從九月起至月底開放申請，申請資格凡是具有民主進步黨黨籍，在今年九月底前是40歲以下，累計有三年工作資歷的政治工作者即可申請。

而針對補助類別，阮俊達說，首先是短期的專業進修，包含國內外實體或線上進修，比如說欲學習特定課程，一共有40個名額，上限補助費用是2萬元；另外是國內議題訪調計畫進修，黨內有政治工作者，想針對台灣社會特定議題寫報告進行調查研究，補助費用新台幣5萬元，每年有10個名額。

他說，另外，年輕人才至國際交流也有補助，從現在到明年春天，黨內年輕工作者想到國外進行參訪，有20個名額，補助上限最高10萬元。

針對碩博士班進修補助，他說國內碩士班助學金10位名額，一位補助10萬元；國內博士班2位名額，一位補助15萬元；國外碩士班10個名額，一位補助20萬元；國外博士班一位名額，補助30萬元，報名截止至月底。相關資訊已在民進黨各平台公開，青年部也將在9月6日、9月11日晚上舉辦兩場線上說明會，歡迎符合資格的政治工作夥伴一起加入，讓民進黨年輕朋友拓展視野增進自己的機會。