根據一份最新民調顯示，若總統現在重選，總統賴清德的支持度將較今年大選結果增加9個百分點，而民眾黨主席柯文哲則流失8個百分點，引起外界「小草流向綠營」的看法。不過，前立委郭正亮研判，選民對政黨失望時通常會不表態，這次賴清德支持度增加，可能是因近期大力肅貪而獲得中間選民支持所致。

《TVBS》昨（27）日公布最新民調，其中針對「如果重新投票選舉總統會投給誰？」詢問民眾看法。結果顯示，相較今年大選得票結果，賴清德的支持度上升9個百分點至49%，新北市長侯友宜33%持平，而柯文哲則下跌8個百分點至18%，由於賴增加和柯減少的支持度相近，有分析因此認為，小草跑去綠營。

對此，郭正亮今在中天網路節目《綠也掀桌》表示，這不一定是小草真的改支持賴清德，「你要去看是哪一些人跑過去」，他指出，按照自己的理解，選民對支持的政黨失望時，通常選擇不表態，所以賴增加的9個百分點支持度，可能是來自受整體氛圍影響的中間選民，這同時說明，政府近期的肅貪行動有用。

節目主持人李珮瑄詢問郭正亮，他的意思是不是指，這些選民不是因民眾黨出了這一連串事而流向賴清德，還有其他原因？郭說「是」，這代表中間選民有些表態，賴清德確實有得到他們的支持，原因正是肅貪。