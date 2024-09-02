總統賴清德日前提名七位司法院大法官，其中台大法學院特聘教授張文貞任院長，國會觀察文教基金會董事長姚立明任副院長。不過，立法院國民黨團今天召開記者會質疑大法官被提名人資格，痛批「史上最爛大法官提名名單」，國民黨團呼籲賴清德重提人選，倘若硬要提名這群大法官人選，國民黨團將會依據黨團所訂的審查標準，嚴格把關。

總統府發言人郭雅慧則表示，這次大法官提名審薦小組秉持四項核心精神審薦被提名人，分別是「專業性」、「進步性」及「國際化」，並「兼顧理論與實務」。這次七位被提名人，皆富有深厚的法學素養及進步的民主人權理念，在學術界、司法界有相當資深卓越的資歷與表現，足以擔任大法官職務。

郭雅慧說，總統府已將大法官提名咨文送至立法院，期盼朝野黨團能理性審查。未來若立法院通過人事案，相信這七位大法官被提名人都將依循「司法院組織法」的精神，秉持超然黨派的立場獨立行使職權，不受任何干涉