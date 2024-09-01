民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，昨（8月31日）遭檢方聲請聲押禁見，民眾黨今天批評檢廉洩密帶風向、惡意羅織罪名。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤抨擊，民眾黨搞愚民帶風向攻擊檢調，不正是之前鬥臭憲法法庭的翻版嗎？她直言把操弄民粹作為政黨存續的最後一搏，證明民眾黨距離衰亡真的僅有一步之遙。

「沒別招了嗎？」吳思瑤炮轟，民眾黨搞愚民帶風向攻擊檢調，不正是之前鬥臭憲法法庭的翻版嗎？什麼程序不公、立場偏頗、武器不對等⋯⋯，當時抹黑大法官的劇本，現在又搬出來再耍一次猴戲。只不過現在攻擊對象轉為台北地檢，黃國昌遲早上演找檢察官「辯論」的爛梗。

吳思瑤強調，但別忘了，國會濫權是藍白自己闖的禍，「涉嫌」圖利貪汙是柯文哲自己造的孽，明明是加害者卻用力演成受害者，民眾黨這班政客真不知「恥」字怎麼寫嗎？

吳思瑤指出，法律不是逞兇鬥狠就可以撼動，司法更不是哭天喊地能夠左右。把操弄民粹作為政黨存續的最後一搏，證明民眾黨距離衰亡真的僅有一步之遙。