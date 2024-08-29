民眾黨主席柯文哲捲入購屋、政治獻金等爭議，民進黨發言人吳崢諷刺，柯打著新政治名號行政治詐騙之實。

吳崢指出，京華城案方面，涉嫌重大的台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京已遭檢察官聲押，全案朝《貪污治罪條例》方向偵辦，關鍵人士一一收網，最後就剩柯文哲了。

在柯文哲的政治獻金部分，吳崢說，根據最新報導，木可公司曾將一筆400多萬的款項匯入柯私人帳戶，民眾黨回應這是柯的肖像使用費。

吳崢說，發展到這裡已經非常清晰了，台灣經歷這麼多次總統大選，有哪個總統候選人在跟自己的政黨收肖像權利金的嗎？

吳崢說，柯文哲在玩的，很明顯就是向小草裝可憐募款，再將錢從只能做選務使用的政治獻金專戶裡以授權金付給木可，木可再付給柯，洗了一輪以後，將政治獻金中飽私囊成為個人財產。

對於民眾黨說，這筆400萬會回捐給民眾黨做黨務發展，吳崢說，這真的是讓人笑掉大牙，如果要做黨務發展，一開始讓錢留在專戶，選後直接捐給民眾黨不就好了，何必大費周章成立木可公司，再巧立各種「管理費」、「授權費」的名目把錢五鬼搬運呢，這種說法真的是瞧不起台灣人民智商。

吳崢表示，真相越追越明，柯文哲打著新政治名號行的政治詐騙之實，終將水落石出攤在全民的檢視之下。