民眾黨主席柯文哲爭議纏身，又遭爆購置4300萬商辦，柯29日召開記者會並於會中宣布請假3個月、暫離黨主席職位。民進黨台北市議員顏若芳點出記者會「5大笑話」，包含柯稱自己沒看過帳本、把數千萬補助金形容成天外橫財、證實木可寄生競總、個人商辦變民眾黨辦公室和請假3個月讓黨內公正調查，只是請假而非請辭，根本只是作秀想消弭輿論。

顏若芳質疑，柯文哲說自己沒看過帳本，卻在2023年底選戰造勢上，自稱黨庫只剩3600萬、財務吃緊瀕臨破產，沒看過帳本卻知道自己要破產，是夢到還是說謊？

她說，柯文哲把數千萬補助金形容成「天外橫財」，柯文哲身為民眾黨的創黨黨主席，針對自家選舉補助款的規定渾然不知，還稱7300多萬選舉補助金是黨內根據規定自發寄到柯的帳戶，講得好像是天外橫財，帳戶突然多7000萬都不覺得奇怪。

顏若芳表示，柯也已證實木可寄生柯文哲競總，柯競總的財務長李文宗，就是木可公司董事長李文娟的哥哥，柯文哲不可能不知道自己的競總跟木可一家親，且2022年底和木可公司獨家合作製作競選小物，但木可就是2022年底成立的，根本就是為柯競選小物商機而成立，結果現在柯把木可當白手套，出事就想切割，寡廉鮮恥。

她指出，柯個人商辦變民眾黨辦公室，柯被爆出花4300萬買商辦後，第一時間民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡澄清是「個人商辦」，柯文哲在今天記者會卻改口成「要給民眾黨國會黨團用的」，說法一變再變。

顏若芳批評，柯文哲請假3個月讓黨內「公正調查」，但柯只是請假不是請辭，實質上還是黨主席，對黨內依然有實質影響力，說什麼請假、暫離是為了公正調查，根本只是作秀想消弭輿論而已。且柯對於個人取得的肖像權授權費400萬去向，個人取得的補助款還剩3000萬後續使用方法，都沒有交代，開記者會根本就是想動員小草來拍拍手而已。