民眾黨爆發政治獻金風波，時任柯文哲競總總幹事黃珊珊被停權3年，仍負責後續查帳作業，外界多有質疑。黃珊珊稍早發文強調，查帳小組絕無外界所質疑「球員兼裁判」問題，後續除會請公正第三方查核、簽證，也會籌組善後小組匯集黨內力量參與政黨重建。

黃珊珊稍早發文指出，目前查帳小組的工作都仍在持續進行，待整理進一步資料，即會繼續召開說明記者會，與關心本黨的國人釐清真相。

黃珊珊也說，同時需向支持者致歉，由於查帳小組之成員當初確實皆未接觸財務帳務事宜，同時也要避免「串證」之嫌，無法請時任競總財務部人員說明，因此在帳務比對上需花費較多時間。

黃珊珊表示，再次重申，查帳小組絕無外界所質疑「球員兼裁判」問題，同時，支出憑證正本亦已主動提供給檢調，不存在「滅證」疑慮。

黃珊珊強調，後續黨中央不只會請公正的第三方查核與簽證，進行外部監督。同時也會籌組善後小組，期盼能彙集黨內各重要力量參與政黨重建工程。