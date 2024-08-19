民眾黨主席柯文哲假帳風波延燒，柯要求成立「善後小組」，由時任競選總幹事、立委黃珊珊統籌，今舉行首場查帳記者會，但時任柯競總財務長李文宗未現身。黃珊珊解釋，「善後小組」組成以競總當時幹部為主，但李文宗與相關會計處理人員，現在都列為檢調偵訊對象，沒有請他們做對帳作業。

黃珊珊、時任柯競總副總幹事陳智菡今天下午召開「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會」，媒體詢問善後小組組成，以及為何李文宗未出席記者會？

黃珊珊表示，主席交代成立善後小組，因為我們都是競選總部當時幹部，以競總當時幹部為主，李文宗與相關會計處理人員，現在都列為檢調偵訊的被告（口誤，應為證人），目前為止，沒有請他們來做對帳作業，完全依照現在留存資料，其他同仁做比對。

至於資料已經給檢調，查帳會如何進行，黃珊珊指出，目前有的副本都會一一比對，因為正本現在在檢調，無法取得正本，自己留存的部分會比對，檢調希望盡快比對出內部狀況，再跟他們做說明，不只自己要調查，也要配合檢調說明，監察院也要我們提出相關說明，這部分本來就要做，現在這工作交給任何人來做，都沒有辦法比原來競選總部同仁更熟悉，雖然會計部門、財務部門出現狀況，還是要一一釐清問題，不是推給別人。

媒體詢問，善後小組後續會委由第三方機構介入協助調查嗎？黃珊珊表示，現在內部先做比對，比對完整後，會外循第三方公正單位再確認一次，但現在其實最大的地方三公正單位是檢調與監察院，會向他們報告後，大家一起比對，卷宗都在、資料都在，沒有什麼可以做假的地方。