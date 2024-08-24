民眾黨主席柯文哲政治獻金風波纏身，柯文哲昨發文向支持者道歉；今（24）日受訪時再強調，他作為主帥當然要負最大責任，不會躲避，但也轟政論節目每天造謠，下周會找個時間召開記者會，一次釋疑。

柯文哲今被問及，臉書發文稱錯信認識50年的朋友，外界解讀是要換李文宗背鍋？柯文哲說，其實這件事情發生，類似很典型的乳酪理論，但也不是單一個人的錯，從記帳的錯誤到沒有double check，到後來的危機處理，甚至民眾黨也沒有財務監督委員會，「其實我今天早上要出門前，還把這事件所有錯誤整理一遍」。

柯文哲說，至少現在帳查起來，沒有證據說錢跑到私人口袋；而現在帳大概查了超過8成，終究還是要找會計師簽證。如果去找認識的，外界會說官官相護，不過在這時候絕大多數會計師不願淌這混水，所以決定拜託台北市會計師公會按照制度派人，也可以取得專業、第三方公正的團體做簽證。

柯文哲強調，現在大概整理地差不多，下周要找個時間把這事件來龍去脈，針對各界疑問做說明。但坦白講，他對於最近政論節目的發言，個人非常不滿，「講別人都不需要證據，每天在那裡造謠」。但也不要緊，他們現在還在檢討階段，下周找個時間，整理告一個段落，就開一個記者會，把這段時間大家質疑的問題一次說明清楚。

柯文哲重申，這個事件一定不會是單一個人的錯誤，是很多人的錯誤，他作為主帥當然要負最大責任，「所以不用擔心，下禮拜找個時間開記者會完整說明，我不會躲避」。