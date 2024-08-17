藍白合還有望？朱立倫盼假帳門平安渡過 柯文哲冷回：場面話大家都會講 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金風波，國民黨主席朱立倫日前表示，希望柯文哲能盡快釐清爭議並平安渡過，不僅在立法院重要議題合作外，2024、2025、2026年都需要他們更多合作。對此，柯文哲今（17）日表示「場面話大家都會講」，並批政論節目是台灣政治最大亂源，政治人物無論是利用政論節目、或者是「蹭」，都是台灣社會的惡性循環。

柯文哲今於家門外受訪，媒體詢問，怎麼看現在雪中送炭的是朱立倫，而朱可能對藍白合還抱有希望？柯文哲回應，政治人物場面話，大家都會講，「對我們來講，我們的問題我們自己解決」。

不過他隨後便話鋒一轉，質疑當年黨政軍退出媒體是哪個政黨的主張？「民進黨已經變成他們自己要打倒的人」。他說，綠營控制司法、控制媒體，然後再做一大堆運用；每天政論節目在播，有沒有效？當然有效，有看電視的人每天看，還是有效，但這對整個國家有什麼好處？這也是台灣社會中令人遺憾之處。

柯文哲表示，所以大家才說，台灣政治上最大亂源就是晚上那些政論節目，每天講一大堆，政治人物不管是利用政論節目，或者是「蹭」，就是目前我們台灣社會的惡性循環。