民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪日前傳出看1.2億元豪宅，引發討論，柯文哲24日回應，自己不用裝窮，他和太太都是醫生，要買1億元房子並不困難，只是不想當屋奴。胸腔內科醫師蘇一峰卻表示，大科醫師在醫院工作一輩子，不可能買得起1.2億的房子，就算2個醫師加起來也很困難。精神科醫師沈政男疑似對蘇一峰開嗆，怎麼買不起？你要在那邊裝窮，就讓你裝，像他的同學朋友，至少一打以上，只是一個醫生，就買得起了，重點就在於要去投資。

沈政男今(25日)在臉書表示，陳珮琪去看價格1.2億的房子，那些想盡辦法打柯毀柯的人就說：兩個醫生，一個還是台大的，怎麼買得起這樣高價的房子？

沈政男忍不住嗆，怎麼買不起？你要在那邊裝窮，就讓你裝，說什麼健保不好，醫生賺不了多少錢云云，好像人家就要跟你借錢一樣，但是時事評論要有根據、有邏輯，在那邊亂扯亂批，是影響不了人的。

沈政男指出，柯文哲現在住在大安尚御，是14年前買的，位在金山南路二段，建坪八、九十坪，你可以去查看看那裡的房價現在多少。連查都不查，就在說柯文哲買不起，實在是浪費大家時間。金山南路一、二段，現在平均成交單價要110到120萬，不是新房，而是中古屋，就知道柯文哲現有的房子可以賣多少錢了。那棟的樓上，幾年前有人賣掉，賣了將近7千萬，幾年過去了，現在可以賣多少？

沈政男更表示，什麼「兩個醫生夫婦，買不起1.2億的房子」，他的同學朋友，至少有一打以上，只是一個醫生，就買得起了。重點就在於要去投資。還有他的老同學，台積電股票有七、八十張，20多年前買的，當時只花了200萬，現在市價總共多少？

沈政男點出，柯文哲說，上次財產申報只有2千多萬，怎麼可以買1.2億房子？賣掉大安尚御，加上現金，不就夠了？的確如此，選民的眼睛是雪亮的。有人打柯毀柯，然後吹噓你們大有為政府多麼厲害，殊不知只要房價依然天高，年輕人就會把希望寄託在第三黨，而那個政黨依然叫民眾黨。