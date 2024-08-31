台灣房價居高不下，對不少人來說買房子是人生中數一數二的大事，需要思考多時才能下定決心出手，但對有些人來說，買房卻是一件不需要多想的事情，甚至沒到現場看過房子就直接購買，就有過來人透露自己簽約已超過1個月了，但至今仍未進去房子裡面看過，引起討論。

一名網友日前在Dcard好奇詢問，除了預售屋這種本來就沒有實體房屋可看的例子以外，他好奇是否有根本沒去現場看過房子，就下定決心要購買的人，「有人這麼瘋狂的嗎？」

文章上線後釣出不少過來人講述自身經驗，說「有，房仲掛保證會漲，其他條件也蠻滿意的，我就直接簽約了」、「去年買一間套房要收租，租客不讓我進去看屋況，但因為是帶租約的，對方也有意續租，所以我就直接買了」、「買房過程遇到蠻多的，一直被截胡」、「就是我，自住用的，租客時間不方便配合，但價格合理，地段周邊也都滿意，上個月簽約到現在還沒進去看過」。

也有人分享「雖然買家有看房，但我之前有一間套房，早上仲介才帶客人來看下午就簽約，害我一度懷疑是我賣太便宜，但之後看實登是當年度同社區最高價」、「其實很多投資客這樣喔，因為他們出手前都有先做好功課，已經滿意交通、社區等狀況，一旦價格合理就直接出手了」、「通常對物件附近社區夠熟悉的人，蠻多願意沒看房就出手的」。