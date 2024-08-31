俄羅斯在莫斯科街頭部署陸製東風EQ2091XFB裝甲車

就在烏克蘭部隊越界入境攻擊，俄羅斯不斷加強安全之際，一輛據信為中國製造的裝甲戰車出現在莫斯科街頭。

《新聞周刊》（Newsweek）30日報導，俄語 Telegram 頻道「巴士和沃伯勒」（Avtobusy y Vobbechle）上周貼文說，「莫斯科地鐵（Moscow Metro）繼續自我武裝」。事實上，在民眾抗議俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭，還有「伊斯蘭國呼羅珊省」（Islamic State Khorasan Province）3月22日在「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）發動恐攻，導致145人喪生之後，莫斯科一直在加強安全措施。

通常報導大眾運輸消息的「巴士和沃伯勒」寫道，這輛軍用級裝甲車是由負責俄羅斯首都地鐵系統的安全部門採購的。貼文附有一張照片，顯示一輛黑色裝甲車上，印有俄羅斯首都地鐵服務的標誌。

而親克宮媒體「帝都電視台」（Tsargrad TV）報導，這輛全地形車登記為「民用特種設備」，並專供曳引機使用的牌照。專門報導軍事新聞的烏克蘭媒體《軍事家》（Militarnyi）則說，這輛「反恐」裝甲車是東風EQ2091XFB。它是由中方國營東風汽車集團在湖北省的子公司東風專用汽車有限公司生產，按照選配不同，價格約在13—27萬美元（約416萬—864萬）之間。

🇷🇺🇨🇳Moscow Metro expands its armored fleet with Chinese-made Dongfeng EQ2091XFB riot control vehiclehttps://t.co/CHBvCr4wYH — Army Recognition (@ArmyRecognition) August 28, 2024

《軍事家》說，照片中的裝甲車配備了可安裝機槍的裝甲炮塔。而「帝都電視台」則說，這輛9噸重的裝甲車能抵禦AK-47突擊步槍的火力。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，便加深了與中方在軍事和外交上的合作。莫斯科孤立的經濟也日益依賴與北京的貿易。官方海關資料顯示，與去年同期相比，中國汽車出口激增593%。