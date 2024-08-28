此外俄羅斯國防部在周三發表最新聲明，俄羅斯防空部隊已經在羅斯托夫地區和烏克蘭東北方的沃羅涅日(Voronezh)地區總共摧毀了烏克蘭12架無人機。

俄羅斯國防部長和羅斯托夫首長Vasily Golubev在Telegram上說，俄羅斯防空部隊連夜在羅斯托夫上空擊落了4架烏克蘭無人機。但他們沒有提到攻擊油庫。

屬於俄羅斯國安部門的Baza Telegram電視頻道指出，在兩架無人機落下之後，導致羅斯托夫地區Kamensky區域一處油庫內，3個油槽起火燃燒。

俄羅斯社群媒體上發布的一些影片顯示，看起來像是大型油槽的實體在夜間著火。路透能夠確定其中一段影片的位置是在Kamensky區域。

烏克蘭官方沒有提出評論。

在8月稍早的時候，Kamensky區域的一個燃料儲存庫也遭到攻擊。

據俄羅斯電視報導，襲擊發生10天之後，羅斯托夫另一個位在Proletarsk區域的油庫，至今仍然持續在燃燒。

另外，與烏克蘭東北部接壤的沃羅涅日地區的首長Alexander Gusev說，烏克蘭無人機在上空爆炸，碎片在爆炸地點附近引起火災。他說，火災已經撲滅，撤離的居民已經返回。

俄羅斯國防部說，8架攻擊無人機在沃羅涅日地區上空被摧毀，但沒有提供更多細節。

俄羅斯通常不會公布攻擊造成的全部損傷，甚至會淡化描述。