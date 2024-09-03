Sberbank負責處理俄羅斯對印度出口支付的70%款項。而俄印之間貿易在2023年幾乎翻一倍，達到650億美元，主要是因為在西方於2022年對俄羅斯實施制裁之後，印度成為俄羅斯石油主要進口國。

Popov在東方經濟論壇前夕接受路透採訪時表示，俄羅斯企業在2022年對印度市場的興趣顯著增加，因為印度是一個替代市場。

Sberbank的印度分行在德里和孟買設有辦事處，在班加羅爾(Bangalore)設有IT中心。印度辦事處員工人數在今年急速增加了150%。

由於受到西方制裁，Sberbank無法進行美元和歐元的交易，也無法使用SWIFT系統進行國際轉帳。副執行長Popov說，他們在印度沒有遇到任何問題。印度沒有加入任何反對俄羅斯的制裁，俄羅斯並與金磚國家新興經濟體成員保持友好關係。

他說，印度盧比和俄羅斯盧布的交易順利，其中90%交易只需要幾個小時即可完成，這與對中國的支付交易形成鮮明對比。

Popov強調，印度對俄羅斯出口量的不斷增加，有助於解決俄羅斯的順差問題。他說，為了實現貿易平衡，印度對俄羅斯的出口仍需要擴大10倍。

他說，印度作為全球第五大經濟體，幾乎具備俄羅斯進口商想要的一切商品。印度作為自給自足的經濟體，能滿足自己需求，因此俄羅斯進口的任何商品，幾乎都可以在印度找到。