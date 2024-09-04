俄羅斯衛星通訊社4日報導，俄羅斯聯邦海關署副署長弗拉基米爾·伊溫在東方經濟論壇期間表示，自2014年至2024年，俄羅斯與亞洲國家的貿易額從29％增至66％，與歐洲國家的貿易額從47％下降到11％；而目前光是中國就佔俄羅斯貿易比重34％。

東方經濟論壇於9月3日至6日在海參威遠東聯邦大學舉行。伊溫在會上說，如果說10年前歐盟，即西方，佔我們貿易的47％，亞洲僅佔29％，那麼現在亞洲佔66％，歐盟僅佔11％。

據報導，會議期間展示的幻燈片顯示，2014年時，中國以外的亞洲國家佔俄羅斯貿易比重為18％，而中國當時佔俄羅斯貿易比重11％；如今到了2024年，佔比大幅改變，中國佔俄羅斯貿易比重34％，其餘亞洲國家則佔比32％。

報導指出，俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）8月19日在第十次俄中財政部長對話時曾表示，俄羅斯和中國將能夠在2024年創下新的貿易額紀錄。而從2024年前七個月的貿易額結果來看，俄中貿易額新紀錄的一切先決條件都已經具備。

此外，克里姆林宮發言人培斯科夫在論壇期間被問及何時有望與中國簽訂「西伯利亞力量2號」天然氣供應契約時表示，談判仍在進行中，這是商業談判，沒人將其與某個日期、某個訪問掛鈎。

「西伯利亞力量2號」管線項目計畫每年將從俄羅斯經由蒙古國輸送500億立方公尺天然氣至中國。俄羅斯總統普丁於3日訪問蒙古國，但會後俄蒙雙方並未宣布或談及「西伯利亞力量2號」相關合作。