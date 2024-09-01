烏克蘭第2大城哈爾科夫(Kharkiv)在8月30日遭俄軍大規模轟炸造成大量死傷後， 9 月1日再次發動攻擊，造成至少 41 人受傷。攝影機還捕捉到俄羅斯伊斯坎德爾彈道飛彈(Iskander-M)擊中的瞬間，爆炸立即遮天蔽日，相當恐怖。

基輔獨立報(Kyiv Independent)報導，當地時間下午1點左右，哈爾科夫傳來第一聲爆炸巨響。市長捷列霍夫(Ihor Terekhov)表示，是薩爾蒂夫斯基區(Saltivskyi)和涅梅什利安斯基區(Nemyshlianskyi)受到了襲擊。

截至當地時間下午2點，薩爾蒂夫斯基區有22人受傷，涅梅什利安斯基區有6人受傷。 哈爾科夫州長西涅胡博夫(Oleh Syniehubov)表示，截至當地時間下午3點30分，傷亡人數已上升至41人，其中包括5名兒童。

BREAKING:



5 Ukrainians killed and 55 wounded after Russian ballistic missiles strike 3 locations in Kharkiv:



- A shopping center

- A sports arena

- Near a waterpark



The death toll is expected to climb. The video shows a missile strike against the shopping center pic.twitter.com/IVNJHHOkbi — Visegrád 24 (@visegrad24) September 1, 2024

哈爾科夫市的體育場嚴重受損，據傳它遭到4枚飛彈的打擊，落地窗全部震碎，所幸並沒有發生坍塌。西涅胡博夫說，救援人員正在繼續拆除體育場的廢墟，因為下面可能有人。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在電報頻道說：「在襲擊發生後，所有的救援行動都已展開，但我們知道，俄羅斯總是趁救援行動之際再次打擊，這是十足的恐怖行動，全世界都應採取一切必要手段來，制止這場恐怖活動。這不需要非凡的手段，而是各國領導人以足夠的勇氣，為烏克蘭提供自衛所需的一切。」

哈爾科夫體育場遭到多枚飛彈擊毀，原本光鮮的外貌變成一片燃燒的廢墟。(圖/X)

報導稱，俄羅斯對該市進行了近 10 次襲擊。針對一座購物中心、一座體育館和住宅大樓，定點多次的連續打擊。

Inside the Ukrainian city's Kharkiv Sports Palace after Russian missile strikes: rescue teams are searching for people trapped under the rubble pic.twitter.com/zLB0F8a0fZ — NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2024

社交網路X平台(也就是推特Twitter)的「衝突報告」(Clash Report)發布一段影片，是購物中心附近拍攝，當時購物中心已經起火，然後又來一枚伊斯坎德爾彈道飛彈垂直的再次打擊購物中心，爆炸造成的衝擊波還震退了拍攝者。

俄羅斯經常對烏克蘭城市使用「雙擊」攻擊：第一次打擊後，在急救人員到達現場後，俄羅斯再次對同一目標進行打擊。

8月30日，俄羅斯使用大型滑翔炸彈D-30(UMPB D-30)，襲擊了哈爾科夫市，造成至少7人死亡，其中包括一名兒童，另有97人受傷。