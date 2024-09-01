在社交平台的照片顯示，俄羅斯持續增進在克里米亞大橋(Crimea bridge，也稱為刻赤海峽大橋Kerch Strait Bridg)的防衛，部署了最新的「鎧甲-S1M」防空系統(Pantsir-S1M)，防止烏克蘭的可能攻擊。該大橋將俄羅斯大陸與克里米亞半島連接起來，倘若大橋中斷，人員與物資的流通就會變得困難。

防衛部落格(Defense Blog)報導，在電報頻道( Telegram )頻道「克里米亞之風」(Crimean Wind)發布的圖片來自一行車紀錄器，這具鎧甲出現在大橋之外的沙洲，再比對衛星照片，鎧甲系統已經存在了至少一個月，顯示了部署位置是在大橋的近俄羅斯一側，也表明了俄羅斯相當保護這條重要路線。

Russia has placed a Pantsir-S1 anti-aircraft missile system right on the Kerch Bridge



It has been visible on satellite images for at least a month, the Crimean Wind monitoring group reports.



There are also real photos. pic.twitter.com/9qn7XG0rVE — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) August 28, 2024

從照片來看，這款鎧甲系統應是鎧甲-S1M，比標準型號增加了攻擊空中目標的射程和高度能力。因為它同時使用57E6M-E 和 57E6-E兩種飛彈，備彈量更為增加。

俄羅斯也將鎧甲系統部署在莫斯科周邊，並且還搭建了高台成為「防空塔」，也是為了對付烏克蘭數量極多的打擊無人機。