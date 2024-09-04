俄烏戰爭爆發已逾923天，烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍3日以2枚彈道飛彈烏克蘭中部波塔瓦州城市波塔瓦（Poltava）一所軍事學院，至少41死逾180傷，烏克蘭第一夫人則稱已47人死亡、206人受傷。這是俄烏交戰今年度死傷最慘重的一場攻擊事件。日前還曾發生自家飛彈誤擊F-16戰機的墜毀事件，堪稱禍不單行。但雪上加霜的現況是，美方恐不再大量提供陸軍戰術導彈給烏，就連民間承包商前往烏國的後勤工作也受阻。

根據《寰宇新聞網》報導，烏克蘭國防部長烏梅羅夫8月30日與美國防長奧斯汀會面，雙方談及美國對烏克蘭的相關援助。不過此間卻有美國國防官員透露，美方可能不會再提供大量的「陸軍戰術導彈」給烏克蘭，因為美軍自身庫存也有限；且現有導彈的射程，目前可能也已經無法打擊到俄羅斯的軍事目標。此外，拜登政府目前恐怕也不會同意，讓民間承包商前往烏克蘭協助後勤工作。

粉專「一百五」3日發文在臉書提到，美F-16戰機援烏運抵，烏吹起反攻號角，向俄境內發起小鼓特種作戰，持續繞過大部隊迂迴攻佔。8/29，烏證實已有F-16墜毀，但沒說明原因。8/30，烏總統澤倫斯基宣布解職空軍司令。

一百五也引述《紐約時報》報導，知情調查官員透露，F-16遭烏自家愛國者防空系統擊落。軍事專家推斷，烏F-16體系僅接受速成訓練，F-16與愛國者間之敵我識別系統（IFF）可能密鑰同步錯誤。美白宮認為F-16後勤成本過高，出勤一小時就需十多人團隊支援數小時，不願派維修商援烏，希望全歐負責支援。五角大廈已表明，基輔應自行負責F-16後勤。

網友表示「烏克蘭請自立自強，不然就讓自稱在台烏克蘭的青暝鳥去支援做功德」、「終於知道把國土讓北約放武器瞄準俄羅斯不是什麼好主意了吧？人跟錢都要自己出」、「遭烏自家愛國者防空系統擊落也太可怕了吧...」、「瘋起來連自己人都打」、「全歐負責？戰爭你搧風點火的，現在甩鍋？」、「漢翔自己修F-16沒問題，烏克蘭有料也沒人會修」、「白宮說他們的，五角大廈喬他們的，CIA搞他們的，真、聯邦政府」。