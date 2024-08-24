交戰已超過910天的俄羅斯與烏克蘭，周六（24日）在阿拉伯聯合大公國（UAE）居間協調之下，雙方各自換回戰俘115人。這天正好是烏克蘭獨立紀念日。俄烏兩國均感謝阿聯居中協調此事。

路透社報導，8月6日烏軍對俄羅斯邊境庫斯克州發動突襲以來，這次換俘是雙方首度互動。這場突襲是第二次世界大戰以來俄羅斯領土遭遇外國部隊最大規模的攻擊。根據俄羅斯國防部說法，有俄國軍人在庫斯克州被俘。

所有獲釋的俄羅斯士兵目前均已抵達白俄羅斯，返回俄國之後將獲得醫療照顧。俄國國防部對於阿聯居間促成此事的努力表達謝意。

🚨 BREAKING: 🇷🇺🇺🇦UKRAINE AND RUSSIA PRISONER SWAP



Ukraine and Russia announced their first exchange of prisoners of war in nearly four months on Friday, with 150 people freed after negotiations mediated by the United Arab Emirates.#Trump2024 #PakistanCricket #Yemen #Cricket pic.twitter.com/AkIhSgDnbt — Media043 (@Media_043) August 24, 2024

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社群媒體帳號發布了一張照片，內容是烏克蘭戰俘裹著藍黃色國旗彼此擁抱。澤倫斯基說，此番換俘獲釋的是邊防部隊、國民警衛隊、海軍、武裝部隊等單位的軍人，他向協助換俘的烏克蘭軍隊致謝。

烏克蘭人權監察員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）說，這次換回的戰俘之中，82人參與了2022年的工業重鎮馬立波（Mariupol）保衛戰。馬立波是烏克蘭頓內茨克州第2大城，位於國境東南部亞速海岸。

波灣國家阿聯外交部證實了在這次換俘過程出力促成。透過該國運作交換的戰俘總數累計已達1788人。俄羅斯2022年2月正式入侵烏克蘭以來，阿聯已居間協調7次換俘。稍早阿聯官員向路透社表示，俄烏雙方會在阿聯進行調解之後換俘。