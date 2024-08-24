美國政府針對俄羅斯的制裁力度再升溫，最新在制裁名單內加入逾400個實體，當中包括42家中國企業。美國國務院公告，最新被納入的制裁對象包括企業與個人，涉及支持俄羅斯生產用於對烏克蘭作戰的軍備。

香港信報引述美國政府聯邦公告，最新被納入貿易制裁名單的公司包括63家俄羅斯企業、42家中國企業，以及另外18家其他國家企業。

美國政府指控相關企業向俄羅斯兵工廠提供美國電子零部件，用作生產攻擊烏克蘭的武器，包括「目擊者136」（Shahed-136）無人機。被納入貿易制裁黑名單的企業，將難以取得美國商品出口許可證明文件。

美國財政部亦表示，將針對協助俄羅斯採購軍備行為的跨國網絡，作出合適的制止行動，美國副財長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）表示，俄羅斯已把整個經濟用作對烏克蘭作戰的武器，因此任何協助俄羅斯軍工產業鏈的企業，均會成為美國財政部的制裁目標。