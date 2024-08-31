北檢偵辦京華城容積率弊案，指揮廉政署搜索、約談民眾黨主席柯文哲到案。北檢認為柯文哲犯嫌重大，且有串證之虞，聲請羈押禁見。前立委蔡正元感慨表示，如果今天柯文哲是副總統，就不會有這種事；他也勸國民黨的朋友，此刻若有恩怨就放下，以大局為重。

蔡正元今(31日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，他要勸勸藍營的人，柯文哲落難，藍營不必要加碼落井下石，這不好。同樣的是在野黨過去有多少恩恩怨怨，也沒有他被柯文哲修理的那麼慘，他曾勸藍白合，去馬祖廟前抽籤決定總統、副總統，柯文哲卻說他的助理帶頭罷工，不接他電話。

蔡正元接著表示，如果今天柯文哲是副總統，會不會有這樣的事？若當副總統比較沒什麼事、沒什麼責任，甚至有機會等著當總統，檢察官敢動你嗎？執政有執政的優勢，在野有在野的弱勢。

蔡正元也勸國民黨的朋友，這個時機若有恩怨就放下，柯文哲嘴巴就是壞，但是這樣的人，也不是滔天巨貪；當初選舉被罵得最兇的連勝文都放下了，你們還有什麼放不下，現在是大局為重。

蔡正元並建議民眾黨，民眾黨要更熟練政治鬥爭的手法，學學民進黨。

★未經判決確定，應推定為無罪。