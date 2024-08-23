民眾黨主席柯文哲政治獻金風波尚未落幕，柯日前指示時任競總總幹事黃珊珊召開查帳記者會，但民眾黨僅於19、20日舉辦記者會，亦即至今已3天對外公布查帳進度。柯今（23）日受訪時表示，等他們把帳整理好，一次澄清；黃珊珊則解釋，他們手上的憑證是副本，部份明細不清晰，將配合調查局影印原始憑證，若有進一步的結果就會對外公布，另外今也會正式發函給會計師公會，請求第三方會計師協助查核。

黃珊珊今說明，目前對帳已經到一個階段，但他們手上的是副本，而副本上一些明細並不是很清晰，因此今天已經跟調查局約定，由他們的同仁配合調查局，將原始憑證影印回來，進度比較能再進一步；若屆時有結果，就會對外公布。

既然單據不明確，那這幾天怎麼查帳？黃珊珊說，他們是從現有資料去比對，但因為部分副本的確因折頁，導致日期、金額都有模糊的狀況，又尤其比對人員皆不是原始處理人員，因此需要把正本拿出來再比對一次，會比較完整。

至於黨中央昨說，未來會找第三方公正會計師查核簽證。黃珊珊表示，因為將來還要跟監察院補正資料，希望有第三方會計師協助查核；故她昨日拜訪了一些會計師公會的會計師先進，會計師公會將會依據規範，指派會計師協助查核，他們今天會正式發函請求協助。