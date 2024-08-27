民眾黨主席柯文哲在台北市長任內處理京華城容積率案，遭檢舉圖利，前台北市副市長彭振聲26日向台北市議會「京華城容積違失案」專案調查小組說明，藍綠議員認為，彭證實是柯交辦此案，北市議員鍾小平質疑柯及黃珊珊涉嫌主導，今（27）日到台北地檢署追加告發黃珊珊涉嫌圖利罪。

鍾小平認為，彭振聲昨向北市議會京華城調查小組說明，說法疑點重重，其中應曉薇第三次便當會會中結論彭振聲擔任PM（專案經理），全力推動該案進入都委會審查，但彭不認他有去便當會且又說事後開會記錄他擔任PM，他懷疑便當會由柯文哲及黃珊珊主導，建請檢察官加強偵查。

據藍綠議員指出，彭振聲昨向北市議會京華城調查小組說明，證實了3件事。首先，2020年2月京華城和陳情人曾找上彭，要求將陳情案送交都委會研議，但被彭拒絕，認為應由都發局經過評估後依法處理。但同年3月，當京華城透過議員找到柯文哲時，柯文哲則直接交辦此事。

其次，彭振聲承認柯文哲曾詢問他。為何京華城訴求的12萬平方公尺建築面積未被批准。彭振聲表示，他不清楚具體細節，但提到市府與京華城當時正在進行訴訟，應等訴訟結果出爐後再決定是否批准。

第三，彭振聲也證實了2021年8月10日的便當會上，柯文哲指示他擔任專案經理。彭振聲表示他當時並不知道這個指示，會後看到會議紀錄時才感到驚訝，不明白自己需要協助什麼或幫助誰。另彭振聲承認某些重要文件最終由他簽署交給柯文哲，儘管這些文件按理不需市長決定。