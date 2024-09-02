回家了！柯文哲中午回北市住處 被記者問檢方抗告不發一語 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今凌晨由台北地院裁定無保請回，但柯未馬上回家，而先直奔民眾黨立委黃珊珊位於新北市汐止區的住家。今天下午1點20分，柯文哲已返回北市信義路住處，柯妻陳佩琪則剛好離開。

柯文哲中午在隨扈的陪同下返回住處，面對記者詢問下午檢方要抗告，柯文哲不發一語，直接走入家中。不久後，陳佩琪從家中走出，也直接搭上車離開。

黃珊珊上午在立法院受訪證實，陳佩琪現在的確是在休息，因為陳佩琪這幾天也被外界汙衊，這對她來說壓力非常大，現在是讓她好好休息，謝謝大家關心；此結果對他們來說應該是非常非常珍貴，今天請大家就讓他們好好休息。至於柯身體狀況，黃回應，主席身體狀況應該也還不錯。

對於為何柯文哲沒有回家，反而到黃珊珊的住處，黃解釋，這幾天陳佩琪也在她家休息，就是因為媒體都在柯文哲家門口，所以他們沒辦法出門，記者聚集在也影響到鄰居。

黃珊珊表示，如果柯文哲昨天晚上回家，媒體今天大概又把裡面堵得密不通風，而且可能也會吵到柯文哲休息，所以先讓他安靜的休息。